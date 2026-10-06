Autofahrer stößt mit Linienbus zusammen und fährt weiter

Wildberg (dpa/lsw) - Möglicherweise betrunken ist ein Autofahrer in Wildberg (Kreis Calw) mit einem Linienbus zusammengestoßen und danach weitergefahren. Polizisten fahndeten nach dem Unfall nach dem Mann und trafen ihn zu Hause an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille, wie die Polizei mitteilte. Eine Sprecherin konnte jedoch keine Angaben dazu machen, wie viel Zeit genau zwischen Unfall und Alkoholtest vergangen war oder ob der Mann gegebenenfalls nach dem Unfall noch getrunken hatte. Dies werde noch ermittelt.