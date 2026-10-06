Autofahrer stößt mit Linienbus zusammen und fährt weiter
Ein Mann rammt mit seinem Wagen einen Bus. Danach flüchtet er. Wieso die Polizei davon ausgeht, dass er dabei alles andere als nüchtern war.
Wildberg (dpa/lsw) - Möglicherweise betrunken ist ein Autofahrer in Wildberg (Kreis Calw) mit einem Linienbus zusammengestoßen und danach weitergefahren. Polizisten fahndeten nach dem Unfall nach dem Mann und trafen ihn zu Hause an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille, wie die Polizei mitteilte. Eine Sprecherin konnte jedoch keine Angaben dazu machen, wie viel Zeit genau zwischen Unfall und Alkoholtest vergangen war oder ob der Mann gegebenenfalls nach dem Unfall noch getrunken hatte. Dies werde noch ermittelt.
Der 64-Jährige war am Montagabend von der Fahrbahn abgekommen und mit dem entgegenkommenden Linienbus zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Wie viele Fahrgäste im Bus saßen, war zunächst nicht bekannt. Nachdem die Polizisten den Mann angetroffen hatten, brachten sie ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus und stellten seinen Führerschein sicher. Sie ermitteln wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.