Schwere Kollision

Fahrradfahrer stößt mit Linienbus zusammen - schwer verletzt

Auf gerader Strecke kollidieren ein Linienbus und ein 45 Jahre alter Fahrradfahrer. Der Mann erleidet schwere Verletzungen. Was weiß die Polizei dazu, wie es zu dem Unfall kommen konnte?

Laut den Einsatzkräften wurde der Fahrradfahrer in einem kritischen Zustand in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Laut den Einsatzkräften wurde der Fahrradfahrer in einem kritischen Zustand in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 45 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus im Frankfurter Stadtteil Schwanheim schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt mitteilte, wurde der Radfahrer am Samstagmorgen in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht. 

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Linienbus den 45-Jährigen gegen 10.45 Uhr zunächst auf gerader Strecke überholt haben. Der Fahrradfahrer soll dann plötzlich beschleunigt haben und nach links vor den Bus gefahren sein. Daraufhin sei es zur Kollision gekommen, hieß es. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache untersuchen.

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