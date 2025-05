Radfahrer kollidieren - zwei Schwerverletzte

Freudenstadt (dpa) - Zwei E-Bike-Fahrer sind bei einer Kollision in Freudenstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die 59 und 67 Jahre alten Männer am Vormittag nach bisherigem Stand der Ermittlungen mit ihren Pedelecs hintereinander eine abschüssige Strecke von der Schillerstraße in Richtung Talstraße in Freudenstadt gefahren.