Bundesweite Diebstahlserie? Polizei findet 35 Pedelecs

Marburg (dpa/lhe) - Zwei Männer sollen vermutlich bundesweit etliche Pedelecs gestohlen haben. In einer Wohnung und einer Garage im Landkreis Marburg-Biedenkopf fanden Ermittler Mitte Februar 35 Pedelecs und etliches Zubehör im Wert von über 130.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Erstmals aufgefallen sein soll das Verschwinden mehrerer Räder in einem Fachhandel in Marburg Anfang Februar. Firmenintern sei der Verdacht schnell auf einen 32-jährigen Mitarbeiter gefallen. Er habe mit mindestens einem Komplizen zusammengearbeitet.