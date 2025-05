Bensheim: E-Bikes, Rennrad und E-Scooter aus Carport gestohlen - 28-Jähriger unter Tatverdacht

Bensheim. Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag gewaltsam in einen umzäunten Carport in der Ludwigstraße in Auerbach eingedrungen. Laut Polizeiangaben stahlen sie aus dem Carport drei E-Bikes, ein Rennrad und ein E-Scooter im Wert von insgesamt rund 17.000 Euro. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Ermittlungen – sowie mittels Hinweisen von Zeugen – ergab sich rasch ein Tatverdacht gegen einen 28 Jahre alten Mann aus Bensheim. Bei der Durchsuchung seiner Räumlichkeiten durch die Polizei und konnten die Beamten dort sämtliches Diebesgut auffinden und sicherstellen. Der 28-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl zu verantworten haben. Die Ermittlungen zu einem Mittäter dauern an. (bw)