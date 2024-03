Diebe erbeuten Diebesgut in sechsstelligem Wert in Kaufhaus

Sulzbach (dpa/lrs) - Unbekannte sollen bei einem Einbruch in einem Einkaufszentrum in Sulzbach (Taunus) laut Polizei Schmuck in sechsstelligem Wert erbeutet haben. Die Täter räumten in der Nacht zu Samstag mehrere Schmuckvitrinen in einem Kaufhaus aus, wie die Polizei mitteilte. Die Einbrecher sollen die gläserne Eingangstür mit einem Gullideckel zerstört haben, hieß es. Die Polizei fahndet nach den Unbekannten.