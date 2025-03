Obertshausen (dpa/lhe) - Zwei Frauen haben bei einem Raub in Obertshausen (Landkreis Offenbach) Bargeld und Gold in sechsstelligem Wert erbeutet. Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich am Donnerstagnachmittag unter einem Vorwand Zugang zu einer Wohnung. Dort hätten sie einen älteren Mann in einem Zimmer eingesperrt. Anschließend flüchteten sie mit der Beute.