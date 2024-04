Trickbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck in Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) – Trickbetrüger haben mit einem sogenannten Schockanruf in Frankfurt bei einer 72-jährigen Frau 5500 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von rund 18.000 Euro erbeutet. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau habe von einer vermeintlichen Freundin ihres Enkels am Freitag einen Anruf erhalten und sei von dieser aufgefordert worden, für diesen eine Kautionszahlung in Höhe von 47.000 Euro zu hinterlegen. Die Anruferin erzählte der Seniorin, der Enkel habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sitze deshalb im Gefängnis. Zwei weitere Personen hätten sich am Telefon als Rechtsanwältin und Richter ausgegeben. Die Frau übergab die Wertsachen schließlich vor ihrem Wohnhaus an einen angeblichen Gerichtshelfer.