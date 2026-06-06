Unfälle

Fahrradfahrer bei Kollision mit Straßenbahn schwer verletzt

Ein 41-jähriger Fahrradfahrer stößt mit einer Straßenbahn zusammen - und gerät unter das Fahrzeug.

Der 41-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Der 41-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einer Kollision mit einer Straßenbahn ist ein Fahrradfahrer in Frankfurt schwer verletzt worden. Die genaue Unfallursache wird nun ermittelt, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach stieß der 41-jährige Fahrradfahrer am Freitagabend im Bereich einer Ampel mit der Straßenbahn zusammen. Dabei sei er unter die Bahn geraten, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Zur Klärung der genauen Hintergründe sucht die Polizei nach Zeugen.

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