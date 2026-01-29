Straßenbahn-Unfall in Kassel: Junge kommt glimpflich davon
Ein Zehnjähriger gerät in Kassel unter eine Straßenbahn und wird dabei nur leicht verletzt. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, blieb zunächst offen.
Kassel (dpa/lhe) - In Kassel ist ein Kind unter eine Straßenbahn geraten. Der zehn Jahre alte Junge konnte nach aktuellem Stand leicht verletzt geborgen werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Er sei für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie es zu dem Unfall im Stadtteil Wilhelmshöhe kommen konnte, sei bislang unklar, sagte der Sprecher.
In der Folge sei es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Straßenbahnstrecke sowie der Autoverkehr stadtauswärts seien zeitweise gesperrt worden. Auch in der Gegenrichtung sei es zu Behinderungen gekommen. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (hr) über den Unfall berichtet.