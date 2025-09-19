Unfälle im Bahnverkehr

Frau gerät unter Straßenbahn: tödliche Verletzungen

Hatte die Fußgängerin versucht, über die Kupplung der Bahn zu steigen? Die Ermittlungen laufen.

Die Ursache des tödlichen Unfalls muss noch ermittelt werden. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Die Ursache des tödlichen Unfalls muss noch ermittelt werden. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Viernheim: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt
Verkehrsunfall

Viernheim: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Trotz Notbremsung und Alarmsignal wurde eine 70-Jährige in Viernheim von einer Bahn erfasst und mitgeschleift. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

25.06.2025

Tödlicher Unfall: Fußgängerin von Straßenbahn eingeklemmt
Verkehr

Tödlicher Unfall: Fußgängerin von Straßenbahn eingeklemmt

In Viernheim übersieht eine 70-Jährige eine Straßenbahn. Der Fahrer versucht noch, ein Unglück zu verhindern - doch die Frau wird von der Bahn erfasst.

24.06.2025

Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und gestorben
Unfall

Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und gestorben

Eine Fußgängerin wird bei einem Unfall mit einer Straßenbahn tödlich verletzt. Der Fahrer steht unter Schock. Wie kam es dazu?

26.01.2025

Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und gestorben
Unfall

Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und gestorben

Eine Fußgängerin wird bei einem Unfall mit einer Straßenbahn tödlich verletzt. Der Fahrer steht unter Schock. Was genau ist passiert?

25.01.2025

Mann will über Kupplung von Straßenbahn steigen
Polizei

Mann will über Kupplung von Straßenbahn steigen

23.02.2024