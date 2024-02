Mann will über Kupplung von Straßenbahn steigen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann ist bei einem Unfall in Frankfurt unter eine Straßenbahn geraten und schwer verletzt worden. Er habe am späten Donnerstagabend versucht, an einer Haltestelle am Hauptbahnhof über die Kupplung von zwei Straßenbahnwaggons zu steigen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. In dem Moment sei die Bahn angefahren und der Mann unter das Fahrzeug geraten. Er kam in die Uniklinik und wurde notoperiert.