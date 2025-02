Ulm (dpa) - Ein Autofahrer soll bei einem Unfall in einer Tiefgarage in Ulm seine Ehefrau beim Rangieren überfahren haben. Die 78-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ihr aktueller Zustand nach dem Vorfall am Mittwoch war zunächst nicht bekannt.