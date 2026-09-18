Autofahrer verfolgt und rammt 19-Jährigen mehrfach – U-Haft
Warum ein 19-Jähriger auf der Landstraße verfolgt und mehrfach gerammt wurde, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und sucht Zeugen.
Möckmühl (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger soll auf einer Landstraße in Möckmühl (Kreis Heilbronn) einen 19-Jährigen mit dem Auto verfolgt und mehrfach gerammt haben. Der 19-Jährige floh in Angst, versuchte durch Wendemanöver zu entkommen und alarmierte gleichzeitig die Polizei, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Mann wurde schließlich festgenommen und wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft gesteckt.
Der 19-Jährige war zunächst mit seinem Auto auf einer Landstraße unterwegs, als ihn der 33-jährige Verdächtige innerorts überholte. Daraufhin soll der Ältere den Jüngeren mehrfach ausgebremst und mit Gesten bedroht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die beiden nicht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Einen konkreten Auslöser für die mutmaßlichen Aggressionen des Älteren seien bislang auch nicht erkennbar gewesen.
Mutmaßliches Opfer gab laufend Standort durch
Als der 19-Jährige weiterfuhr, verfolgte ihn der Tatverdächtige und rammte dessen Auto nach einem zunächst abgebrochenen Überholversuch mehrfach absichtlich – auch nachdem der 19-Jährige gewendet hatte, um zu entkommen. Der junge Mann alarmierte während der Verfolgungsfahrt die Polizei und gab laufend seinen Standort durch, sodass Beamte beide Fahrzeuge schließlich in Marlach, einem Ortsteil der Gemeinde Schöntal im Hohenlohekreis, stoppen konnten.
Der 33-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Polizisten stellten Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille, zusätzlich wurden ihm zwei Blutproben entnommen, weil der Verdacht auf Betäubungsmittelbeeinflussung bestand. Ein Haftrichter erließ am Sonntag, einen Tag nach der Tat, Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Die Polizei sucht nun Zeugen und mögliche weitere Geschädigte.