Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt: Polizei sucht Mann

Wächtersbach (dpa/lhe) - Nach einem Vorfall mit einem Schwerverletzten am Bahnhof von Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis gehen die Ermittler dem Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt nach. In diesem Zusammenhang suchen sie nun einen Mann, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls an dem Bahnhof aufgehalten hatte, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei am Dienstag mitteilten. Sie veröffentlichten auch Bilder aus einer Videoüberwachungsanlage und suchen nach Zeugen.