Sturz in Gleisbett: Gesuchter Mann meldet sich bei Polizei

Wächtersbach (dpa/lhe) - Nach dem Sturz eines 20-Jährigen auf ein Gleisbett am Bahnhof von Wächtersbach hat sich ein von Staatsanwaltschaft und Polizei gesuchter Mann gemeldet. Die Ermittlungen dauerten an, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Angaben zu dem Mann wurden nicht gemacht. Dieser hatte sich bei der Polizeistation in Bad Orb gemeldet.