Bild
Unfall

Autofahrer weicht Katze aus und fährt gegen Laterne

Glück für das Tier, Pech für den Autofahrer: Ein Mann will in Wurmlingen den Zusammenstoß mit einer Katze verhindern - mit teuren Folgen.

Eine Katze ist in Wurmlingen über eine Straße gelaufen - und hat einen Unfall ausgelöst. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Eine Katze ist in Wurmlingen über eine Straße gelaufen - und hat einen Unfall ausgelöst. (Symbolbild)

Wurmlingen (dpa/lsw) - Weil er einer Katze ausgewichen ist, ist ein Autofahrer in Wurmlingen (Kreis Tuttlingen) gegen eine Straßenlaterne gefahren. Der 59-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. An seinem Wagen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro, die Laterne kippte um. Das Tier hatte am Dienstagvormittag unvermittelt die Straße überquert.

