Autofahrer weicht Katze aus und fährt gegen Laterne
Glück für das Tier, Pech für den Autofahrer: Ein Mann will in Wurmlingen den Zusammenstoß mit einer Katze verhindern - mit teuren Folgen.
Wurmlingen (dpa/lsw) - Weil er einer Katze ausgewichen ist, ist ein Autofahrer in Wurmlingen (Kreis Tuttlingen) gegen eine Straßenlaterne gefahren. Der 59-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. An seinem Wagen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro, die Laterne kippte um. Das Tier hatte am Dienstagvormittag unvermittelt die Straße überquert.