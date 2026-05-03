Unfälle

Autofahrer wendet auf Bundesstraße - Vier Verletzte

Auf der Sperrfläche einer Bundesstraße wendet ein junger Mann sein Auto. Als ein anderes Fahrzeug heranfährt, kommt es zu einem Zusammenstoß.

Sanitäter bringen die vier Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Sanitäter bringen die vier Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Erbach (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat auf einer Bundesstraße bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) gewendet und dabei einen Unfall verursacht. Bei dem Zusammenstoß wenige Kilometer südlich von Ulm wurden vier Menschen verletzt, ein Mann davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Der 22-Jährige wendete demnach seinen Wagen auf einer Sperrfläche. Dabei stieß er am Samstag mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. 

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 46 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs schwer verletzt. Der 22-Jährige sowie zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Sanitäter brachten alle vier Personen in ein Krankenhaus. Die Beamten ermitteln nun gegen den jungen Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lastwagen und Auto brennen nach Zusammenstoß komplett aus
Verkehr

Lastwagen und Auto brennen nach Zusammenstoß komplett aus

Ein Mann gerät mit seinem Lastwagen auf die Gegenspur einer Bundesstraße. Als das Fahrzeug mit einem Auto zusammenstößt, geraten beide Fahrzeuge in Brand.

13.02.2026

Erbach: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Fußgängerampel
Kastenwagen gesucht

Erbach: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Fußgängerampel

Nach einem Unfall an einer Kreuzung in Erbach sucht die Polizei nach einem flüchtigen Fahrer eines Kastenwagens mit Firmenlogo.

03.01.2026

Zusammenstoß mit Auto - 61-jähriger Motorradfahrer stirbt
Unfälle

Zusammenstoß mit Auto - 61-jähriger Motorradfahrer stirbt

Ein Autofahrer will auf einer Kreisstraße ein Fahrzeug überholen. Es kommt zur Kollision mit einem Motorrad.

02.07.2025

Autofahrer stirbt nach Kollision auf Bundesstraße
Notfälle

Autofahrer stirbt nach Kollision auf Bundesstraße

Auf der B485 im Landkreis Waldeck-Frankenberg prallen zwei Autos zusammen. Ein Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Menschen werden schwer verletzt.

02.04.2025

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß
Unfälle

Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß

Ein Auto will nach links auf einen Feldweg abbiegen. Der Fahrer übersieht laut Polizei ein heranfahrendes Motorrad und es kommt zu einem fatalen Unfall.

22.03.2025