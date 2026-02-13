Lastwagen und Auto brennen nach Zusammenstoß komplett aus
Ein Mann gerät mit seinem Lastwagen auf die Gegenspur einer Bundesstraße. Als das Fahrzeug mit einem Auto zusammenstößt, geraten beide Fahrzeuge in Brand.
Gernsbach (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach dem Unfall auf einer Bundesstraße 462 bei Gernsbach (Kreis Rastatt) gingen beide Fahrzeuge in Flammen auf und brannten komplett aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Beide Fahrer konnten sich am Donnerstag noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Zuvor war der 40-Jährige mit seinem Lastwagen demnach auf die Gegenspur geraten. Dort kam ihm ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Wagen entgegen und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wie es weiter hieß. Sanitäter brachten den 40-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.