Lastwagen und Auto brennen nach Zusammenstoß komplett aus

Gernsbach (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach dem Unfall auf einer Bundesstraße 462 bei Gernsbach (Kreis Rastatt) gingen beide Fahrzeuge in Flammen auf und brannten komplett aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Beide Fahrer konnten sich am Donnerstag noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.