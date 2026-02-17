Unfälle

Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Der 28-Jährige gerät mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm ein Lastwagen entgegen – mit schwerwiegenden Folgen.

Sanitäter bringen die Fahrerin und Beifahrerin des Lastwagens in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Sanitäter bringen die Fahrerin und Beifahrerin des Lastwagens in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Neckartailfingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer stößt mit einem Lastwagen zusammen und erliegt seinen Verletzungen. Der 28-Jährige war mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn der B312 bei Neckartailfingen (Kreis Esslingen) geraten, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die 24 Jahre alte Fahrerin des Lastwagens sowie ihre 45 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sanitäter brachten die beiden in eine Klinik. Warum der 28-Jährige mit seinem Wagen auf die Gegenspur geriet, war zunächst unklar. Der Gesamtschaden wird auf etwa 105.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

