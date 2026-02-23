Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Laster
Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Autofahrer bei Rheinau gestorben. Die Polizei untersucht, warum der Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet.
Rheinau (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist nach dem frontalen Zusammenstoß seines Wagens mit einem Lastwagen gestorben. Der 58-Jährige sei bei Rheinau (Ortenaukreis) auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Der Grund dafür ist bislang unklar. Laut Polizei blieb der entgegenkommende Lastwagenfahrer bei dem Unfall unverletzt. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang rekonstruieren.