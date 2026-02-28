Verkehr

Autofahrerin erfasst Seniorin und verletzt sie schwer

Eine 71-Jährige wird beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam.

Die Polizei versucht den Unfallhergang zu rekonstruieren. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei versucht den Unfallhergang zu rekonstruieren. (Symbolbild)

Gaggenau (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin hat mit ihrem Wagen eine Seniorin in Gaggenau (Kreis Rastatt) erfasst und diese schwer verletzt. Die 71-Jährige habe am Freitag eine Straße überquert, als es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 27-Jährigen kam, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten die Seniorin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei versucht nun den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

