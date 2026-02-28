Autofahrerin erfasst Seniorin und verletzt sie schwer
Eine 71-Jährige wird beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam.
Gaggenau (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin hat mit ihrem Wagen eine Seniorin in Gaggenau (Kreis Rastatt) erfasst und diese schwer verletzt. Die 71-Jährige habe am Freitag eine Straße überquert, als es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 27-Jährigen kam, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten die Seniorin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei versucht nun den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.