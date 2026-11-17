Autofahrerin stirbt bei Unfall auf B49
Ein Auto gerät auf einer Bundesstraße plötzlich in den Gegenverkehr - und löst damit eine fatale Kettenreaktion aus.
Grünberg (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 49 im Landkreis Gießen tödlich verunglückt. Der Wagen der 55-Jährigen war am Montagabend kurz vor dem Ortseingang von Grünberg in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte.
Bei dem folgenden Frontalzusammenstoß mit dem Wagen einer 27-Jährigen wurde diese in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Für die 55-Jährige kam jede Hilfe zu spät: Sie starb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Autofahrer wurde leicht verletzt. Er hatte versucht, den beiden Fahrzeugen auszuweichen, diese jedoch mit seinem Wagen gestreift und landete daraufhin im Straßengraben.
Genauere Hintergründe zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.