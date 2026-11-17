Grünberg (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 49 im Landkreis Gießen tödlich verunglückt. Der Wagen der 55-Jährigen war am Montagabend kurz vor dem Ortseingang von Grünberg in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem folgenden Frontalzusammenstoß mit dem Wagen einer 27-Jährigen wurde diese in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Für die 55-Jährige kam jede Hilfe zu spät: Sie starb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Autofahrer wurde leicht verletzt. Er hatte versucht, den beiden Fahrzeugen auszuweichen, diese jedoch mit seinem Wagen gestreift und landete daraufhin im Straßengraben.