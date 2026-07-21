Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß
Ein medizinischer Notfall führt im Landkreis Esslingen zu einem frontalen Zusammenstoß. Für eine Autofahrerin kommt jede Hilfe zu spät.
Wernau (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist nach einem Zusammenstoß in Wernau (Landkreis Esslingen) gestorben. Nach ersten Erkenntnissen ist der Unfall auf eine medizinische Ursache zurückzuführen, wie die Polizei mitteilte. Eine 59-jährige Autofahrerin hielt demnach am Morgen am rechten Fahrbahnrand an, um der entgegenkommenden Fahrerin auf einer schmalen Straße die Vorbeifahrt zu ermöglichen. Diese geriet den Angaben nach aus medizinischen Gründen immer weiter auf die linke Straßenseite.
Daraufhin stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Die Unfallverursacherin war den Angaben nach nicht mehr ansprechbar. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik, wo sie später starb.