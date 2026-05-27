Unfall

Autofahrerin fährt Kinder an - ein Kind stirbt

Ein zerstörtes Rad, Trümmerteile, Polizei: In Dinslaken werden drei Kinder - vermutlich auf dem Schulweg - von einem Auto erfasst. Ein Kind stirbt im Krankenhaus.

Ein Fahrrad und ein verlorener Schuh liegen auf der Fahrbahn - eine Frau hat mit ihrem Auto drei Kinder angefahren. Foto: Fabian Strauch/dpa
Ein Fahrrad und ein verlorener Schuh liegen auf der Fahrbahn - eine Frau hat mit ihrem Auto drei Kinder angefahren.

Dinslaken (dpa/lnw) - Eine 47 Jahre alte Frau ist in Dinslaken in der Nähe einer Schule mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat drei Kinder angefahren. Zwei der zwölfjährigen Kinder wurden lebensgefährlich verletzt, eines davon starb im Krankenhaus an den schweren Verletzungen. Das dritte Kind wurde leicht verletzt. Die Kinder waren auf Fahrrädern unterwegs - vermutlich auf dem Weg zur Schule.

Die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie kam wie die Kinder mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Eine Befragung der Frau sei am Morgen noch nicht möglich gewesen, daher sei der Unfallhergang unklar, sagte ein Polizeisprecher einem dpa-Reporter am Unfallort. Zur Untersuchung war ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam im Einsatz.

Auto schleudert auf geparkte Wagen

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Der Unfall hat sich den Angaben zufolge gegen 7.45 Uhr ereignet. Die Frau habe aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren und mit dem Wagen die Kinder angefahren. Danach sei das Auto in drei geparkte Wagen hineingeschleudert und habe sie erheblich beschädigt, so der Sprecher.

In dem belebten Viertel in der Nähe einer Schule hätten Augenzeugen an einem Kiosk den Unfall verfolgt. Sie würden psychologisch von Opferbetreuern und Notfallseelsorgern betreut. 

Verkehrspolizist meldete den Unfall - Schultornister am Boden

Die Erstmeldung kam von einem Polizisten, der an der Kreuzung den Verkehr regelte. An der Unfallstelle waren am Morgen neben Auto-Trümmerteilen ein Fahrrad, ein Schuh, ein Schultornister und verlorene Unterlagen zu sehen, wie der Reporter berichtete.

Ein Rettungshubschrauber wurde zunächst angefordert, dann aber doch nicht eingesetzt, wie die Polizei berichtete.

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