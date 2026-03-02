Unfall

Kind stürzt aus 15. Stock in Berlin-Marzahn

Tragischer Sturz in Berlin-Marzahn: Ein Kind fällt aus großer Höhe aus dem Fenster eines Hochhauses. Die Feuerwehr kämpft anschließend um sein Leben.

Ein Kind stürzt in Berlin-Marzahn aus dem Fenster in einem Hochhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Berlin (dpa) - Ein Kind ist aus dem 15. Stock eines Hochhauses in Berlin-Marzahn gestürzt. Die Feuerwehr versuchte das Kind wiederzubeleben und brachte es in ein Krankenhaus. Ob es überlebte oder starb, war zunächst unklar, so die Feuerwehr. Die Polizei geht nach erstem Stand von einem Unfall in dem Haus an der Ludwig-Renn-Straße aus. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, sagte ein Sprecher.

Das Kind soll aus dem Fenster gefallen sein. Der Alarm bei der Feuerwehr ging um 13.49 Uhr ein. Die Feuerwehr musste nach dem Unfall Angehörige betreuen. Eine Seelsorgerin wurde zum Ort gebracht. Nach einem Bericht der «B.Z.» soll es sich bei dem Opfer um einen vierjährigen Jungen handeln.

