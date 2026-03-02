Kind stürzt aus 15. Stock in Berlin-Marzahn

Berlin (dpa) - Ein Kind ist aus dem 15. Stock eines Hochhauses in Berlin-Marzahn gestürzt. Die Feuerwehr versuchte das Kind wiederzubeleben und brachte es in ein Krankenhaus. Ob es überlebte oder starb, war zunächst unklar, so die Feuerwehr. Die Polizei geht nach erstem Stand von einem Unfall in dem Haus an der Ludwig-Renn-Straße aus. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, sagte ein Sprecher.