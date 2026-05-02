Notfälle

Frau stirbt bei Unfall auf A61 - Kind schwer verletzt

Dramatische Szenen auf der A61 in Nordrhein-Westfalen: Ein Auto überschlägt sich, eine Frau stirbt noch am Unfallort, ein Kind ist schwer verletzt. Was die Ermittler bisher zum Unfallablauf sagen.

Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Foto: Alexander Franz/Alexander Franz / Erftkreis News/dpa
Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Kerpen (dpa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 in Nordrhein-Westfalen bei Kerpen nahe Köln ist eine Frau ums Leben gekommen - ein Kind erlitt schwere Verletzungen. Die bislang nicht identifizierte Frau war Beifahrerin in einem Auto, dem ein anderes Auto auffuhr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilten. 

Insgesamt wurden drei Menschen teils lebensgefährlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte. Sie kamen nach dem Unfall am Nachmittag in Krankenhäuser.

Fahrbahn war regennass

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Wagen eines 51-Jährigen und seiner Beifahrerin war auf regennasser Fahrbahn zum Stehen gekommen, die Ursache dafür ist nach Angaben der Sprecherin noch unklar. Ein anderer Wagen, in dem ein ebenfalls 51-jähriger Mann und ein Elfjähriger saßen, fuhr auf das stehende Auto auf. Die Frau im ersten Auto starb noch an der Unfallstelle, der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Sprecherin sagte. 

Der 51-Jährige in dem hinteren Wagen wurde schwer verletzt, ebenso wie der elfjährige Junge. Ihr Auto hatte sich bei dem Unfall überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Wie die Feuerwehr Kerpen mitteilte, erstreckte sich das Trümmerfeld über eine Länge von rund 200 Metern. Zuvor hatte es an derselben Stelle bereits einen Unfall gegeben. Die beiden Unfälle hingen nach Angaben der Sprecherin den ersten Erkenntnissen nach aber nicht zusammen. 

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache dauern an. Ein Unfallaufnahmeteam sicherte Spuren. Die Fahrtrichtung Koblenz war nach offiziellen Angaben ab dem Autobahnkreuz Kerpen gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto überschlägt sich – Kind bei Unfall schwer verletzt
Unfälle

Auto überschlägt sich – Kind bei Unfall schwer verletzt

Bei einem riskanten Überholmanöver erfasst ein Fahranfänger ein anderes Auto. Das überschlägt sich und landet im Straßengraben. Ein Kind wird schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

04.04.2026

Lkw erfasst 80-Jährigen – Mann stirbt am Unfallort
Unfälle

Lkw erfasst 80-Jährigen – Mann stirbt am Unfallort

Ein 80-jähriger Fußgänger stirbt nach einem Unfall mit einem Laster im Landkreis Gießen. Ist schon klar, wie es zu dem tödlichen Unglück kommen konnte?

27.12.2025

Auto überschlägt sich - Fahrerin stirbt
Kreis Fulda

Auto überschlägt sich - Fahrerin stirbt

Ein Auto kommt in Osthessen von der Straße ab und überschlägt sich. Der Unfall gibt den Ermittlern Rätsel auf.

24.10.2025

Auto überschlägt sich auf A7 – drei Schwerverletzte
Unfälle

Auto überschlägt sich auf A7 – drei Schwerverletzte

Rettungshubschrauber landen auf der Autobahn 7. Nach einem Überschlag kämpfen Sanitäter um das Leben der Unfallopfer.

23.10.2025

Autofahrer aus Aachen stirbt bei Unfall in Hessen
Verkehrsunfälle

Autofahrer aus Aachen stirbt bei Unfall in Hessen

In einer leichten Linkskurve kommt ein Auto von der nassen Straße ab und überschlägt sich. Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.

30.06.2024