Unfall auf nasser Straße

Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß in Klinik

Bei einem Überholmanöver Anfang Oktober verliert ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und gerät auf die Gegenspur. Dort kommt ihm eine andere Autofahrerin entgegen. Nun ist die Frau gestorben.

Mit einem Hubschrauber wird die Frau nach einem Unfall in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mit einem Hubschrauber wird die Frau nach einem Unfall in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)

Eberstadt (dpa/lsw) - Mehr als zwei Wochen nach einem Frontalzusammenstoß bei Eberstadt (Kreis Heilbronn) ist eine Autofahrerin an ihren Verletzungen gestorben. Die 48-Jährige starb am Montag in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Anfang Oktober hatte ein 19 Jahre alter Autofahrer bei einem Überholvorgang auf einer nassen Landstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. 

Der Wagen geriet nach Angaben der Polizei zuerst in den Grünstreifen und dann auf die Gegenspur. Dort kam ihm die 48-Jährige mit ihrem Auto entgegen. Sanitäter flogen die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 19 Jahre alte Fahrer sowie dessen Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

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