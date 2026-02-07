Autofahrerin stirbt nach Überschlag nahe Singen
Ein Auto kommt im Landkreis Konstanz von der Straße ab und prallt gegen einen Baum - mit tragischen Folgen. Was zum Unfallhergang bekannt ist.
Singen (dpa/lsw) - Nach einem folgenschweren Autounfall mit Überschlag im Landkreis Konstanz ist eine Frau gestorben. Ihr Auto hatte sich überschlagen und war gegen einen Baum geprallt - dabei wurde die Fahrerin so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starb, wie ein Polizeisprecher mitteilte.
Ihr Wagen war demnach am Freitagabend nahe Singen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Einsatzkräfte befreiten die eingeklemmte Frau aus dem Auto und brachten sie ins Krankenhaus, wo später ihr Tod festgestellt wurde.