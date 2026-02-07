Tödlicher Unfall

Autofahrerin stirbt nach Überschlag nahe Singen

Ein Auto kommt im Landkreis Konstanz von der Straße ab und prallt gegen einen Baum - mit tragischen Folgen. Was zum Unfallhergang bekannt ist.

Nach dem Unfall bei Singen starb die Frau im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach dem Unfall bei Singen starb die Frau im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild)

Singen (dpa/lsw) - Nach einem folgenschweren Autounfall mit Überschlag im Landkreis Konstanz ist eine Frau gestorben. Ihr Auto hatte sich überschlagen und war gegen einen Baum geprallt - dabei wurde die Fahrerin so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starb, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ihr Wagen war demnach am Freitagabend nahe Singen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Einsatzkräfte befreiten die eingeklemmte Frau aus dem Auto und brachten sie ins Krankenhaus, wo später ihr Tod festgestellt wurde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto prallt gegen Baum und fängt Feuer - Fahrerin stirbt
Landkreis Offenbach

Auto prallt gegen Baum und fängt Feuer - Fahrerin stirbt

In Südhessen kommt nachts ein Wagen von der Straße ab - und geht vollständig in Flammen auf. Die 33-jährige Fahrerin kann lediglich noch tot geborgen werden.

30.05.2025

Auto prallt gegen Baum - Fahrerin tot
Unfälle

Auto prallt gegen Baum - Fahrerin tot

Auf einer Landstraße in Osthessen verliert eine 64-Jährige plötzlich die Kontrolle über ihr Auto. Es prallt gegen einen Baum, stürzt eine Böschung hinab und gerät in Brand.

05.05.2025

Baum entwurzelt - Autofahrer stirbt im Krankenhaus
Tödlicher Unfall

Baum entwurzelt - Autofahrer stirbt im Krankenhaus

Ein Fahrzeug kommt in Heidelberg nach rechts ab. Ein anschließender Aufprall hat tödliche Folgen.

13.04.2025

Tödlicher Autounfall in Gießen
Notfalleinsatz

Tödlicher Autounfall in Gießen

25.05.2024

Konstanz

Auto prallt gegen Baum: Beifahrerin stirbt

01.05.2023