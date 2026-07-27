Autos gehen bei Händler in Flammen auf

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Auf dem Firmengelände eines Autohändlers in Ludwigsburg sind fünf Autos in Brand geraten. Am frühen Morgen war die Polizei nach eigenen Angaben über zwei brennende Fahrzeuge informiert worden. Als die Polizei eintraf, befanden sich den Angaben zufolge beide Autos in Vollbrand. Das Feuer sei auf ein anderes Auto über gesprungen und habe darüber hinaus noch zwei weitere beschädigt. Die Löscharbeiten des Geländes im Stadtteil Eglosheim dauerten demnach über eine Stunde an.