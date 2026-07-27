Autos gehen bei Händler in Flammen auf
Mitten in der Nacht zerstört ein Feuer mehrere Wagen eines Autoverkäufers. Die Polizei steht am Anfang ihrer Ermittlungen.
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Auf dem Firmengelände eines Autohändlers in Ludwigsburg sind fünf Autos in Brand geraten. Am frühen Morgen war die Polizei nach eigenen Angaben über zwei brennende Fahrzeuge informiert worden. Als die Polizei eintraf, befanden sich den Angaben zufolge beide Autos in Vollbrand. Das Feuer sei auf ein anderes Auto über gesprungen und habe darüber hinaus noch zwei weitere beschädigt. Die Löscharbeiten des Geländes im Stadtteil Eglosheim dauerten demnach über eine Stunde an.
Laut Angaben der Polizei wird die Schadenssumme auf 130.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand seien keine Menschen verletzt worden. Die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.