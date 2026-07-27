Ursache noch unklar

Autos gehen bei Händler in Flammen auf

Mitten in der Nacht zerstört ein Feuer mehrere Wagen eines Autoverkäufers. Die Polizei steht am Anfang ihrer Ermittlungen.

Eine Brandursache konnte laut Polizei bisher nicht ermittelt werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine Brandursache konnte laut Polizei bisher nicht ermittelt werden. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Auf dem Firmengelände eines Autohändlers in Ludwigsburg sind fünf Autos in Brand geraten. Am frühen Morgen war die Polizei nach eigenen Angaben über zwei brennende Fahrzeuge informiert worden. Als die Polizei eintraf, befanden sich den Angaben zufolge beide Autos in Vollbrand. Das Feuer sei auf ein anderes Auto über gesprungen und habe darüber hinaus noch zwei weitere beschädigt. Die Löscharbeiten des Geländes im Stadtteil Eglosheim dauerten demnach über eine Stunde an. 

Laut Angaben der Polizei wird die Schadenssumme auf 130.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand seien keine Menschen verletzt worden. Die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Brand an Solaranlage: Ursache weiter unklar
Brandermittlungen stehen aus

Nach Brand an Solaranlage: Ursache weiter unklar

Nach einem mehrstündigen Einsatz am Samstagnachmittag ist der Brand an einer Solarenergieanlage inzwischen gelöscht worden. Die Polizei spricht von einem Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

10.05.2026

Nach Großbrand Ursache weiter unklar
Brand

Nach Großbrand Ursache weiter unklar

An Ostersonntag steht eine Lagerhalle in Mühlacker in Flammen. Der Schaden geht in die Millionen. Und die Feuerwehr musste erneut ausrücken.

07.04.2026

Oldtimer zerstört – 200.000 Euro Schaden nach Brand
Aldingen

Oldtimer zerstört – 200.000 Euro Schaden nach Brand

Ein Brand in Aldingen zerstört mehrere Oldtimer und Motorräder. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro – die Ursache ist noch unklar.

28.11.2025

Garage in Flammen - 100.000 Euro Schaden bei Brand
Verkehr

Garage in Flammen - 100.000 Euro Schaden bei Brand

Mitten in der Nacht steht eine Doppelgarage in Flammen – das Feuer droht auf das Wohnhaus überzugreifen. Die Ursache bleibt zunächst unklar.

08.11.2025

Auto auf Parkplatz steht in Flammen
Brand auf Parkplatz

Auto auf Parkplatz steht in Flammen

Mitten in der Nacht sieht ein Zeuge ein brennendes Auto. Die Feuerwehr rückt aus. Vieles bleibt unklar.

09.02.2025