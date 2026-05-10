Nach Brand an Solaranlage: Ursache weiter unklar

Breidenbach (dpa/lhe) - Nach einem Brand auf einem Hallendach in Breidenbach (Kreis Marburg-Biedenkopf) ist die Brandursache weiterhin unklar. Nach Angaben der Polizei hatte am frühen Samstagmittag Photovoltaik-Anlage in der Größe eines Fußballfeldes in Flammen gestanden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war das Feuer gegen 18.00 Uhr vollständig gelöscht.