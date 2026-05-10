Brandermittlungen stehen aus

Nach Brand an Solaranlage: Ursache weiter unklar

Nach einem mehrstündigen Einsatz am Samstagnachmittag ist der Brand an einer Solarenergieanlage inzwischen gelöscht worden. Die Polizei spricht von einem Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Die Brandursache ist weiterhin unklar. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Brandursache ist weiterhin unklar. (Symbolbild)

Breidenbach (dpa/lhe) - Nach einem Brand auf einem Hallendach in Breidenbach (Kreis Marburg-Biedenkopf) ist die Brandursache weiterhin unklar. Nach Angaben der Polizei hatte am frühen Samstagmittag Photovoltaik-Anlage in der Größe eines Fußballfeldes in Flammen gestanden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war das Feuer gegen 18.00 Uhr vollständig gelöscht. 

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Der Schaden war von den Einsatzkräften auf bis zu 400.000 Euro geschätzt worden. Der Sprecher der Polizei bestätigte erste Informationen, wonach bei dem Brand niemand verletzt worden war.

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