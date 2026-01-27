Brand

Veranstaltungsscheune brennt - sechsstelliger Schaden

Feuer in einer Veranstaltungsscheune im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Verletzt wurde niemand. Ob Menschen in dem Gebäude waren, ist noch unklar.

Ob Menschen während des Feuers im Gebäude waren, war unklar. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ob Menschen während des Feuers im Gebäude waren, war unklar. (Symbolbild)

Oberried (dpa/lsw) - Bei dem Brand einer Veranstaltungsscheune in Oberried (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Ob während des Feuers am Samstagabend eine Feier vor Ort stattfand, war laut einer Polizeisprecherin unklar. Es gebe aber keine Verletzten, teilte die Polizei jetzt mit. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Die Brandursache war noch unklar, Hinweise auf Brandstiftung gab es demnach aber nicht.

