Veranstaltungsscheune brennt - sechsstelliger Schaden
Feuer in einer Veranstaltungsscheune im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Verletzt wurde niemand. Ob Menschen in dem Gebäude waren, ist noch unklar.
Oberried (dpa/lsw) - Bei dem Brand einer Veranstaltungsscheune in Oberried (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Ob während des Feuers am Samstagabend eine Feier vor Ort stattfand, war laut einer Polizeisprecherin unklar. Es gebe aber keine Verletzten, teilte die Polizei jetzt mit. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Die Brandursache war noch unklar, Hinweise auf Brandstiftung gab es demnach aber nicht.