Unfall

Autos kollidieren an Einmündung - Beifahrerin stirbt

Alle vier Menschen, die in den beiden beteiligten Autos unterwegs waren, kamen ins Krankenhaus. Was bisher zum Unfallhergang bekannt ist.

Alle vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Alle vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Fritzlar (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit zwei Autos bei Fritzlar ist eine Beifahrerin ums Leben gekommen. Der neben ihr sitzende Fahrer erlitt schwere Verletzungen, die beiden Insassen im anderen Wagen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Autos seien am Montagnachmittag auf der L3150 im Bereich einer Einmündung zusammengeprallt. Die genauen Unfall-Umstände sind noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Alle vier Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht - die schwer verletzte Beifahrerin starb dort.

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