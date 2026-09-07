Autos kollidieren an Einmündung - Beifahrerin stirbt

Fritzlar (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit zwei Autos bei Fritzlar ist eine Beifahrerin ums Leben gekommen. Der neben ihr sitzende Fahrer erlitt schwere Verletzungen, die beiden Insassen im anderen Wagen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Autos seien am Montagnachmittag auf der L3150 im Bereich einer Einmündung zusammengeprallt. Die genauen Unfall-Umstände sind noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Alle vier Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht - die schwer verletzte Beifahrerin starb dort.