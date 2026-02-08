Kollision

Autos stoßen frontal zusammen - fünf Verletzte

Ein Mann übersieht beim Abbiegen mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug. Das hat Folgen.

Fünf Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Fünf Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Fernwald (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Fernwald im Kreis Gießen sind fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 26-jähriger Fahrer habe beim Abbiegen auf einer Bundesstraße ein entgegenkommendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Der 26-Jährige sei leicht, sein 35-jähriger Beifahrer schwer verletzt worden. Auch drei Insassen in dem zweiten Unfallfahrzeug seien leicht verletzt worden. Alle seien nach dem Unfall am späten Samstagabend in Kliniken gekommen.

