Autoteile gestohlen: Rund 18.000 Euro Schaden

Darmstadt (dpa/lhe) - Unbekannte haben auf einem Lagerplatz in Darmstadt Fahrzeugteile im Wert von rund 8000 Euro an zwei Autos gestohlen. Zusätzlich richteten sie dabei einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro an, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Täter entwendeten den Angaben nach zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen vergangenem Freitag und Dienstag diverse Teile, darunter Autobatterien, Scheinwerfer und Räder. Die Polizei sucht nun Zeugen.