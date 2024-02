Unbekannte stehlen Autoräder: Tausende Euro Schaden

Wetzlar (dpa/lhe) - Unbekannte haben von einem Autohausgelände in Wetzlar 16 Räder im Wert von etwa 16.000 Euro gestohlen. Die Diebe sollen an drei Neufahrzeugen Scheiben eingeschlagen und vier Fahrzeuge hochgebockt haben, um die Kompletträder abzumontieren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei entstand zudem ein Sachschaden von 5000 Euro. Die Tat soll sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ereignet haben. Unweit des Tatorts seien im selben Zeitraum zudem Felgenteile von vier Autos gestohlen worden, hieß es. Die Polizei sucht nach den Unbekannten.