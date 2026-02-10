Vorfahrt missachtet

Autounfall eskaliert – Fahrer prügeln sich mit Holzstiel

Erhitzte Gemüter und zwei Verletzte nach einem Unfall: Neben Pfefferspray und Holzstiel spielen die beiden Beifahrer eine Rolle.

Ein Streit über die Unfallursache artete in Handgreiflichkeiten aus. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Ein Streit über die Unfallursache artete in Handgreiflichkeiten aus. (Symbolbild)

Achern (dpa/lsw) - Nach einem Auffahrunfall bei Achern (Ortenaukreis) sind zwei Autofahrer und ihre beiden Beifahrer aufeinander losgegangen und haben sich dabei teilweise verletzt. Bei dem Streit sollen unter anderem Pfefferspray und ein Holzstiel zum Einsatz gekommen sein, wie die Polizei mitteilte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachte ein 28 Jahre alter Fahrer am Montagabend den Unfall, indem er dem Auto eines 33-Jährigen die Vorfahrt nahm. Die vier Männer stritten sich über die Schuldfrage, dann kam es zu den Handgreiflichkeiten. Der 33-Jährige und sein Beifahrer wurden im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Auto kracht in Straßenbahn - Vorfahrt missachtet?
Unfall

Mannheim: Auto kracht in Straßenbahn - Vorfahrt missachtet?

Ein Auto hat in der Mannheimer Innenstadt eine Straßenbahn gerammt. Offenbar missachtete der Autofahrer die Vorfahrt der Straßenbahn.

16.10.2025

Elf Monate altes Kind verletzt - Fahrer missachtet Vorfahrt
Verkehr

Elf Monate altes Kind verletzt - Fahrer missachtet Vorfahrt

Crash beim Abbiegen: Nach einem Zusammenstoß bei Münsingen müssen nicht nur ein Fahrer und eine Fahrerin ins Krankenhaus. Auch ein Kind wird bei dem Unfall verletzt.

07.09.2025

Mann missachtet Vorfahrt - drei Menschen schwer verletzt
Unfälle

Mann missachtet Vorfahrt - drei Menschen schwer verletzt

Auf einer Kreisstraße im Ostalbkreis missachtet ein 43-Jähriger die Vorfahrt eines anderen Autos. Sechs Menschen werden verletzt.

18.05.2025

Autofahrer missachtet Vorfahrt: Radfahrerin schwer verletzt
Verkehr

Autofahrer missachtet Vorfahrt: Radfahrerin schwer verletzt

An einer Kreuzung in Kassel stoßen ein Auto und eine Fahrradfahrerin zusammen. Die Frau wird schwer verletzt - nach Angaben der Polizei hatte sie Vorfahrt.

16.04.2024

Neuburg-Schrobenhausen

Vorfahrt missachtet: Vier Menschen bei Autounfall verletzt

11.11.2023