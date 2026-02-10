Autounfall eskaliert – Fahrer prügeln sich mit Holzstiel
Erhitzte Gemüter und zwei Verletzte nach einem Unfall: Neben Pfefferspray und Holzstiel spielen die beiden Beifahrer eine Rolle.
Achern (dpa/lsw) - Nach einem Auffahrunfall bei Achern (Ortenaukreis) sind zwei Autofahrer und ihre beiden Beifahrer aufeinander losgegangen und haben sich dabei teilweise verletzt. Bei dem Streit sollen unter anderem Pfefferspray und ein Holzstiel zum Einsatz gekommen sein, wie die Polizei mitteilte.
Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachte ein 28 Jahre alter Fahrer am Montagabend den Unfall, indem er dem Auto eines 33-Jährigen die Vorfahrt nahm. Die vier Männer stritten sich über die Schuldfrage, dann kam es zu den Handgreiflichkeiten. Der 33-Jährige und sein Beifahrer wurden im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.