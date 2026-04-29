Fußball-Bundesliga

Avdullahu bleibt TSG treu: Vertrag vorzeitig verlängert

Erst ein Jahr bei Hoffenheim und schon unverzichtbar: Leon Avdullahu bleibt beim Bundesligisten, der mit dem Mittelfeldspieler erneut einen jungen Leistungsträger langfristig bindet.

Mittelfeldspieler Leon Avdullahu bleibt langfristig bei der TSG Hoffenheim. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Mittelfeldspieler Leon Avdullahu bleibt langfristig bei der TSG Hoffenheim. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Leon Avdullahu vorzeitig verlängert. Mit dem 22-Jährigen bindet der Fußball-Bundesligist nach Albian Hajdari und Ozan Kabak den nächsten Leistungsträger langfristig. Zur Vertragslaufzeit machte die TSG keine Angaben.

«Leon ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Entwicklung eines jungen Spielers hier bei der TSG aussehen kann. Ich bin sehr froh, dass er diesen erfolgreichen Weg hier bei uns weitergehen will und die Mannschaft eines ihrer prägenden Gesichter behält», sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Kein WM-Ticket mit dem Kosovo

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Avdullahu selbst bekräftigte seine Bindung zum Club: «Als ich im Sommer hierherkam, habe ich gesagt, dass ich unglaublich stolz bin, Teil dieser Mannschaft und der TSG zu sein. Das ist heute mehr denn je so.»

Der Profi war im Sommer 2025 vom FC Basel nach Hoffenheim gewechselt und absolvierte bislang mehr als 30 Pflichtspiele für die TSG. Zudem läuft er für das Nationalteam des Kosovo auf, mit dem er im März nur knapp die Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpasste.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hoffenheim bindet Hajdari langfristig an sich
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim bindet Hajdari langfristig an sich

Albian Hajdari ist einer jener Neuzugänge, die bei der TSG Hoffenheim voll eingeschlagen haben. Daraus haben die Kraichgauer die Konsequenzen gezogen.

24.04.2026

Hoffenheim ohne Schlüsselspieler Avdullahu in Leipzig
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim ohne Schlüsselspieler Avdullahu in Leipzig

Drei Punkte trennen die TSG Hoffenheim und RB Leipzig in der Tabelle. Den Abstand und damit einen Champions-League-Platz wollen die Kraichgauer im direkten Duell halten - bestenfalls sogar vergrößern.

19.03.2026

Hoffenheim bindet Sturm-Talent Moerstedt langfristig
Bundesliga

Hoffenheim bindet Sturm-Talent Moerstedt langfristig

Max Moerstedt trägt seit 2021 das Trikot der TSG Hoffenheim. Der Verein sichert sich auch für die kommenden Jahre die Dienste des Angreifers.

08.01.2026

TSG Hoffenheim holt Schweizer Mittelfeldspieler Avdullahu
Fußball-Bundesliga

TSG Hoffenheim holt Schweizer Mittelfeldspieler Avdullahu

Mit 21 Jahren war Avdullahu bereits Führungsspieler beim FC Basel. Und gewann mit den Schweizern das Double. Jetzt kommt er in die Bundesliga.

12.06.2025

Hoffenheim gibt Talent Mokwa langfristigen Vertrag
TSG-Planung

Hoffenheim gibt Talent Mokwa langfristigen Vertrag

David Mokwa gab kürzlich sein Bundesliga-Debüt für Hoffenheim und traf im Europacup. Daraufhin hat sein Club schnell reagiert.

28.01.2025