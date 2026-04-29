Avdullahu bleibt TSG treu: Vertrag vorzeitig verlängert

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Leon Avdullahu vorzeitig verlängert. Mit dem 22-Jährigen bindet der Fußball-Bundesligist nach Albian Hajdari und Ozan Kabak den nächsten Leistungsträger langfristig. Zur Vertragslaufzeit machte die TSG keine Angaben.

«Leon ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Entwicklung eines jungen Spielers hier bei der TSG aussehen kann. Ich bin sehr froh, dass er diesen erfolgreichen Weg hier bei uns weitergehen will und die Mannschaft eines ihrer prägenden Gesichter behält», sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

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Avdullahu selbst bekräftigte seine Bindung zum Club: «Als ich im Sommer hierherkam, habe ich gesagt, dass ich unglaublich stolz bin, Teil dieser Mannschaft und der TSG zu sein. Das ist heute mehr denn je so.»