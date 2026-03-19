Hoffenheim ohne Schlüsselspieler Avdullahu in Leipzig

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Ohne Leon Avdullahu muss die TSG 1899 Hoffenheim im Bundesliga-Spitzenspiel bei RB Leipzig um seinen Champions-League-Platz kämpfen. Wie die Kraichgauer mitteilten, zog sich der Nationalspieler des Kosovo eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu. Nach ersten Informationen wird der defensive Mittelfeldspieler mehrere Wochen fehlen und somit auch seinem Land im anstehenden WM-Playoff-Halbfinale gegen die Slowakei in der kommenden Woche.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Foto: Uwe Anspach/dpa Leon Avdullahu fehlt Hoffenheim länger verletzt (Archivbild).

«Das ist ein schwerwiegender Ausfall, weil er eine ganz zentrale Rolle für die Balance und das Aufbauspiel, wie auch in der Verteidigung einnimmt. Es ist eine Schlüsselposition», sagte Coach Christian Ilzer vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) in Sachsen. Entsprechend hätten die Köpfe unter der Woche geraucht, um Lösungen zu finden. Eine könnte Albian Hajdari sein, der sich im Training durchaus angeboten hat. Aber auch Wouter Burger oder Grischa Prömel sind Alternativen.

In Leipzig will Hoffenheim seinen dritten Platz halten. Die Sachsen hingegen lauern darauf, den Kraichgauern mit einem Sieg diesen streitig zu machen. Bei einem Erfolg würde die TSG sechs Punkte zwischen sich und den unmittelbaren Kontrahenten schieben, bei einer Niederlage aber punktgleich sein. Nicht umsonst spricht Ilzer von einem wichtigen Spiel im Kampf um einen Champions-League-Platz.

Letzter und einziger Sieg in Leipzig acht Jahre her

Die Ausgangslage sei klar. «Es erwartet uns eine schwere Aufgabe. Wir haben einen direkten Konkurrenten vor der Brust und fokussieren uns daher komplett auf dieses einzelne Spiel. Leipzig ist ein Spitzenteam, dennoch gehen wir mit breiter Brust und Vertrauen in unsere Stärken ins Spiel», sagte der Österreicher. Dafür sei der Zustand im Kopf ein ganz wesentlicher Punkt.