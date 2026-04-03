Fußball-Bundesliga

Mit 16 Stichen genäht: Hajdari bei TSG vor Blitz-Comeback

Albian Hajdari könnte nach seiner Kopfverletzung in der WM-Qualifikation vor wenigen Tagen am Wochenende schon für wieder für Hoffenheim auflaufen. Auch Leon Avdullahu steht vor einem Comeback.

Christian Ilzer kann womöglich auf die Kosovaren Albian Hajdari und Leon Avdullahu zurückgreifen. (Archivbild) Foto: Julius Frick/dpa
Christian Ilzer kann womöglich auf die Kosovaren Albian Hajdari und Leon Avdullahu zurückgreifen. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim kann in der Fußball-Bundesliga auf einen Einsatz der beiden kosovarischen Nationalspieler Albian Hajdari und Leon Avdullahu hoffen. Beide seien Optionen für den Spieltagskader, betonte TSG-Coach Christian Ilzer vor dem Duell zu Hause mit dem formstarken FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr).

Hajdari hatte sich im entscheidenden Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft am Dienstag beim 0:1 gegen die Türkei am Kopf verletzt. Er habe einen Cut über dem Ohr erlitten, sagte Ilzer. Dieser sei mit 16 Stichen genäht worden. Auch Avdullahu, der in der WM-Quali wegen einer Adduktorenverletzung fehlte, steht vor einem Comeback.

Ilzer: «Jetzt ist Erntezeit»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Für die Hoffenheimer geht es gegen Mainz um wichtige Punkte im Rennen um die Champions-League-Qualifikation. «Jetzt ist die finale Phase, jetzt ist Erntezeit», äußerte Ilzer. «Jetzt gewinnt natürlich von Spiel zu Spiel die Tabelle noch mehr an Bedeutung», so der Österreicher weiter.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien rutschten die Kraichgauer auf den fünften Platz ab. Tiefpunkt war das 0:5-Debakel bei RB Leipzig vor der Länderspielphase. «Wir waren anfangs der Saison eines der effizientesten Teams. Aktuell sind wir eines der ineffizientesten Teams», sagte Ilzer, dessen Mannschaft nach Informationen vom «Kicker» der Bundesligist mit der geringsten Nettospielzeit in dieser Saison ist.

Geringe Nettospielzeit «kein taktisches Stilmittel»

Demnach liegt die bei 53 Minuten und 41 Sekunden. Die Nettospielzeit so gering wie möglich zu halten, sei aber «kein taktisches Stilmittel der TSG Hoffenheim», sagte Ilzer. «Es liegt am Gegner und an unserer hohen Intensität und dass sich der Gegner immer wieder Pausen nimmt.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hoffenheimer Optimismus für Champions-League-Quali
Bundesliga

Hoffenheimer Optimismus für Champions-League-Quali

Trotz der aktuellen Ergebniskrise sind die Spieler der TSG 1899 Hoffenheim optimistisch, sich für die Champions League qualifizieren zu können.

25.03.2026

Hoffenheim ohne Schlüsselspieler Avdullahu in Leipzig
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim ohne Schlüsselspieler Avdullahu in Leipzig

Drei Punkte trennen die TSG Hoffenheim und RB Leipzig in der Tabelle. Den Abstand und damit einen Champions-League-Platz wollen die Kraichgauer im direkten Duell halten - bestenfalls sogar vergrößern.

19.03.2026

Hoffenheim will sich gegen Leverkusen beweisen
Bundesliga

Hoffenheim will sich gegen Leverkusen beweisen

Wird es der sechste Heimsieg oder kann Leverkusen die TSG Hoffenheim stoppen? Coach Ilzer erwartet ein Spitzenspiel.

16.01.2026

Hoffenheim verpflichtet Schweizer Nationalspieler Hajdari
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim verpflichtet Schweizer Nationalspieler Hajdari

Bei seiner Bundesliga-Premiere erleidet Koki Machida einen Kreuzbandriss. Der Verein kündigte an, darauf zu reagieren. Jetzt vermelden sie Vollzug.

25.08.2025

TSG Hoffenheim holt Schweizer Mittelfeldspieler Avdullahu
Fußball-Bundesliga

TSG Hoffenheim holt Schweizer Mittelfeldspieler Avdullahu

Mit 21 Jahren war Avdullahu bereits Führungsspieler beim FC Basel. Und gewann mit den Schweizern das Double. Jetzt kommt er in die Bundesliga.

12.06.2025