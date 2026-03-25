Bundesliga

Hoffenheimer Optimismus für Champions-League-Quali

Trotz der aktuellen Ergebniskrise sind die Spieler der TSG 1899 Hoffenheim optimistisch, sich für die Champions League qualifizieren zu können.

Die drei albanischen Nationalspieler Asllani, Avduallahu und Hajdari wollen mit Hoffenheim in die Champions League (Archivbild). Foto: Uwe Anspach/dpa
Die drei albanischen Nationalspieler Asllani, Avduallahu und Hajdari wollen mit Hoffenheim in die Champions League (Archivbild).

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Das kleine sportliche Tief hält die TSG 1899 Hoffenheim nicht vom großen Traum Champions League ab. Dafür will der Fußball-Bundesligist bis zum Saisonende Gas geben. «Zu sagen, wir freuen uns, wenn wir am Ende in der Conference League spielen würden, wäre falsch. Klar will jeder Fußballer mal in der Champions League spielen, mit seinem Team im höchsten Regal vertreten sein», sagte Fisnik Asllani in einem vereinseigenen Interview. 

Zuletzt war der so lange auf Hochtouren laufende Motor der Kraichgauer ins Stocken geraten. Aus den letzten fünf Partien - vier gegen Teams aus der Abstiegsregion - gab es nur fünf Punkte. Beim direkten Kontrahenten RB Leipzig setzte es vor der Länderspielpause eine 0:5-Klatsche. Folge war der Fall auf Rang fünf, punktgleich allerdings mit dem Vierten Leipzig und drei Zähler hinter dem Drittplatzierten VfB Stuttgart. 

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Hajdari: «Für diesen Traum spielen wir Fußball»

«Wenn es eine Chance gibt, muss man sie ergreifen. Wir haben es noch selbst in der Hand, in die Champions League einzuziehen. Am Ende aber muss man einfach seine Spiele gewinnen», sagte Asllani. Teamkollege Albian Hajdari bekräftigte dies. «Für diesen Traum spielen wir Fußball», sagte der Abwehrspieler. 

Der 22-Jährige verwies aber auch darauf, dass die TSG noch in der letzten Saison fast abgestiegen wäre und die Entwicklung unter Coach Christian Ilzer bis in die Top-Ränge der Bundesliga so nicht zu erwarten war. «Das ist für die TSG Hoffenheim und uns als Spieler alles andere als selbstverständlich und wir dürfen nicht vergessen, von wo aus wir vor acht Monaten gestartet sind. Diese Demut dürfen wir nie verlieren», sagte Hajdari.

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