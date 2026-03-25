Hoffenheimer Optimismus für Champions-League-Quali

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Das kleine sportliche Tief hält die TSG 1899 Hoffenheim nicht vom großen Traum Champions League ab. Dafür will der Fußball-Bundesligist bis zum Saisonende Gas geben. «Zu sagen, wir freuen uns, wenn wir am Ende in der Conference League spielen würden, wäre falsch. Klar will jeder Fußballer mal in der Champions League spielen, mit seinem Team im höchsten Regal vertreten sein», sagte Fisnik Asllani in einem vereinseigenen Interview.

Zuletzt war der so lange auf Hochtouren laufende Motor der Kraichgauer ins Stocken geraten. Aus den letzten fünf Partien - vier gegen Teams aus der Abstiegsregion - gab es nur fünf Punkte. Beim direkten Kontrahenten RB Leipzig setzte es vor der Länderspielpause eine 0:5-Klatsche. Folge war der Fall auf Rang fünf, punktgleich allerdings mit dem Vierten Leipzig und drei Zähler hinter dem Drittplatzierten VfB Stuttgart.

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Hajdari: «Für diesen Traum spielen wir Fußball»

«Wenn es eine Chance gibt, muss man sie ergreifen. Wir haben es noch selbst in der Hand, in die Champions League einzuziehen. Am Ende aber muss man einfach seine Spiele gewinnen», sagte Asllani. Teamkollege Albian Hajdari bekräftigte dies. «Für diesen Traum spielen wir Fußball», sagte der Abwehrspieler.