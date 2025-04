Ilzer vor Leipzig-Spiel: Abstiegskampf und Visionen

Sinsheim (dpa/lsw) - Diese Woche hat Trainer Christian Ilzer mit der Ankündigung aufhorchen lassen, dass er die TSG 1899 Hoffenheim in drei Jahren zurück ins internationale Geschäft bringen und in fünf Jahren mit dem Club um die Meisterschaft spielen will. Der Alltag heißt aber weiter Abstiegskampf - und bei RB Leipzig startet das knackige Schlussprogramm des Tabellen-14. Der ist unter dem 47 Jahre alten Österreicher bisher nicht entscheidend vorangekommen ist.