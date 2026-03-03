Baby stirbt nach Hausgeburt ohne Arzt – Frauen vor Gericht

Neu-Ulm (dpa) - Aufgrund einer misslungenen Hausgeburt soll in Schwaben das Neugeborene zu Tode gekommen sein. Die 30 Jahre alte Mutter des Kindes sowie deren 58 Jahre alte Mutter müssen sich deswegen am Dienstag (13.00 Uhr) vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Die beiden Frauen hatten laut der Anklage die Hausgeburt ohne ärztliche Hilfe geplant. Obwohl beim Einsetzen der Wehen bekannt war, dass das Kind in einer schwierigen Beckenlage war, sollen die Frauen weiter keinen Mediziner alarmiert haben.