Prozesse

Baby stirbt nach Hausgeburt ohne Arzt – Frauen vor Gericht

Bei der Geburt daheim gab es Komplikationen, professionelle Hilfe war nicht dabei. Nun stehen Mutter und Großmutter in Neu-Ulm vor Gericht.

Beim Amtsgericht in Neu-Ulm müssen sich zwei Frauen wegen des Todes eines neugeborenen Jungen verantworten. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Beim Amtsgericht in Neu-Ulm müssen sich zwei Frauen wegen des Todes eines neugeborenen Jungen verantworten. (Archivbild)

Neu-Ulm (dpa) - Aufgrund einer misslungenen Hausgeburt soll in Schwaben das Neugeborene zu Tode gekommen sein. Die 30 Jahre alte Mutter des Kindes sowie deren 58 Jahre alte Mutter müssen sich deswegen am Dienstag (13.00 Uhr) vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Die beiden Frauen hatten laut der Anklage die Hausgeburt ohne ärztliche Hilfe geplant. Obwohl beim Einsetzen der Wehen bekannt war, dass das Kind in einer schwierigen Beckenlage war, sollen die Frauen weiter keinen Mediziner alarmiert haben.

Auch unmittelbar nach der Geburt des leblosen Säuglings sei keine Hilfe verständigt worden. Erst eine halbe Stunde später sei der Notarzt gerufen worden. Das Baby kam dann noch in eine Klinik, wo der kleine Junge aber am Folgetag starb.

