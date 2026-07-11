Babyleiche verschwunden - So geht die Polizei weiter vor

Böblingen (dpa/lsw) - Nach dem Verschwinden einer Babyleiche aus einem Kühlraum im Krankenhaus von Böblingen versucht die Polizei nun zu klären, wie genau die sterblichen Überreste dort abhandenkommen konnten. Sie wurden laut Polizei mehrere Tage später in einer Wäscherei entdeckt. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» berichtet.

Man versuche, die genauen Umstände des Vorfalls zu klären, sagte ein Polizeisprecher. Der Zugang zu dem Kühlraum sei nicht unbegrenzt, man werde deswegen zunächst die berechtigten Personen befragen. Zudem sei Gegenstand der Ermittlungen, wann genau die Wäsche abgeholt worden sei und von wem genau. Die Ermittlungen richteten sich derzeit aber nicht gegen konkrete Personen, so der Sprecher.

DNA-Analyse soll Identität zweifelsfrei klären

Die Polizei hält nach derzeitigem Ermittlungsstand ein tragisches Versehen für wahrscheinlich. Man gehe davon aus, dass der Leichnam von Mitarbeitern der Wäscherei in Laken übersehen und versehentlich mitgenommen worden sei, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen gingen aber in alle Richtungen.

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Geklärt werden müsse zudem noch, ob es sich bei den gefundenen Überresten auch zweifelsfrei um das verschwundene Frühgeborene handelt. Dazu laufe eine DNA-Untersuchung, so der Polizeisprecher. Es gebe aber keine Anhaltspunkte, dass die Leiche ein anderes Kind sei.

Dass die Leiche des Babys verschwunden ist, fiel auf, als ein Bestatter den Leichnam aus einem Kühlraum des Krankenhauses habe abholen wollen, so die Polizei.

Betreiber: Bedauern Vorfall zutiefst

Der Betreiber des Krankenhauses, der Klinikverbund Südwest, zeigte sich tief betroffen. Man bedauere den Vorfall zutiefst. «Es tut uns aufrichtig leid, dass die Eltern und Angehörigen in dieser ohnehin schmerzlichen Zeit dies zusätzlich durchleben müssen», heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.