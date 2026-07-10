Babyleiche aus Klinik verschwunden und in Wäscherei gefunden

Böblingen (dpa) - Die Leiche eines Babys ist aus dem Krankenhaus in Böblingen nahe Stuttgart verschwunden und später in einer Wäscherei wieder aufgefunden worden. Einem Polizeisprecher zufolge war das Frühgeborene mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm am vergangenen Samstag in der Klinik auf die Welt gekommen und später verstorben. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» über den Vorfall berichtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe man davon aus, dass der Leichnam von Mitarbeitern der Wäscherei in Laken übersehen und versehentlich mitgenommen worden war, sagte der Polizeisprecher. In einer Wäscherei im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe hätten Ermittler dann am Donnerstag die sterblichen Überreste des Babys entdeckt.

Betreiber: Bedauern Vorfall zutiefst

Dass die Leiche des Babys verschwunden ist, sei aufgefallen, als ein Bestatter den Leichnam am Mittwoch in einem Kühlraum des Krankenhauses habe abholen wollen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauerten an, so der Sprecher. Es stehe derzeit der Tatverdacht einer Störung der Totenruhe im Raum. Die Angehörigen hätten bei der Polizei eine Anzeige erstattet, sagte der Sprecher.

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Der Betreiber des Krankenhauses, der Klinikverbund Südwest, zeigte sich tief betroffen. Man bedauere den Vorfall zutiefst. «Es tut uns aufrichtig leid, dass die Eltern und Angehörigen in dieser ohnehin schmerzlichen Zeit dies zusätzlich durchleben müssen», heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, müsse nun sorgfältig und lückenlos aufgeklärt werden. Man unterstütze die Polizei bei ihren Ermittlungen und arbeite den Vorgang auch intern vollständig auf. Man werde das Verfahren für den Umgang mit verstorbenen Kindern überprüfen und intern für die allergrößte Sorgfalt sensibilisieren.

Klinik bietet Unterstützung an

Die Klinikdirektion stehe der Familie jederzeit persönlich als Ansprechpartner zur Verfügung und biete weitere Unterstützung an, wenn das gewünscht werde. «Die Seelsorge ist von Beginn an einbezogen und für die Familie da.»

Weitere Details nannte das Klinikum nicht. Um den laufenden Ermittlungen nicht vorzugreifen und auch aus Respekt vor den Persönlichkeitsrechten der Familie werde man sich nicht an Spekulationen beteiligen, teilte der Klinikverbund Südwest mit.