Polizei-Razzia

«Bad Beat» bei Poker-Runde: Glücksspieler aufgeflogen

Ohne Erlaubnis zu pokern, kann teuer werden: Nach dem Fund von mehr als 100.000 Euro Bargeld droht den Beteiligten einer illegalen Spielrunde nun eine Anzeige.

Die Polizei hat in Stuttgart eine illegale Pokerrunde gesprengt. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Die Polizei hat in Stuttgart eine illegale Pokerrunde gesprengt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Pokerchips statt Schreibkram: In einer unscheinbaren Büroräumlichkeit in Stuttgart haben Polizisten eine illegale Glücksspielrunde aufgedeckt. Eine Frau und 18 Männer wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Bei der Durchsuchung in der Nacht zum Dienstag stießen die Beamten auf mehr als 100.000 Euro Bargeld. Das Geld wurde beschlagnahmt. Später kamen alle Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Für Glücksspiel braucht es in Deutschland eine behördliche Erlaubnis nach dem Glücksspielgesetz. Wer ohne solche Genehmigung Spielrunden veranstaltet oder daran teilnimmt, riskiert eine Anzeige.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Illegale Prostitution mit Chinesinnen - Razzia gegen Bande
Mutmaßlicher Schleuserring

Illegale Prostitution mit Chinesinnen - Razzia gegen Bande

Es geht um großangelegte illegale Prostitution mit chinesischen Frauen in Deutschland. In drei Bundesländern nehmen Ermittler Verdächtige fest - sie sollen bundesweit aktiv gewesen sein.

02.12.2025

Razzia gegen illegales Glücksspiel in Gaststätten
Kriminalität

Razzia gegen illegales Glücksspiel in Gaststätten

Bei einer Razzia in Pinneberg werden mehrere Gaststätten durchsucht. Die Polizei ist mit mehr als 300 Kräften im Einsatz. Dutzende Glücksspielautomaten nehmen sie direkt mit.

11.05.2025

Illegales Glücksspiel - Automaten bei Razzia beschlagnahmt
Kriminalität

Illegales Glücksspiel - Automaten bei Razzia beschlagnahmt

Bei Organisierter Kriminalität geht es oft um Drogen, Waffen oder Menschenhandel. Schnelles Geld lässt sich aber auch mit Spielautomaten verdienen. Diese sind häufig illegal.

02.04.2025

Waffen und viel Bargeld bei illegaler Pokerrunde entdeckt
Wohnung durchsucht

Waffen und viel Bargeld bei illegaler Pokerrunde entdeckt

18 Spieler, drei Service-Kräfte und viel Bargeld und Waffen werden bei einer illegaler Pokerrunde entdeckt.

31.01.2025

Razzia wegen illegalen Glücksspiels in Frankfurt
Kriminalität

Razzia wegen illegalen Glücksspiels in Frankfurt

Mehreren Menschen wird bandenmäßiger Steuerbetrug und das Anbieten von illegalem Glücksspiel vorgeworfen. Einsatzkräfte durchsuchen am frühen Mittwochmorgen mehrere private und Geschäftsräume.

14.02.2024