Waffen und viel Bargeld bei illegaler Pokerrunde entdeckt

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Stuttgart bei einem illegalen Pokerspiel mehrere Waffen und einen großen Batzen Bargeld beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung in einer gewerblichen Immobilie am Rotebühlplatz seien 18 Verdächtige angetroffen worden, die an Pokertischen saßen, sagte ein Polizeisprecher. Einem 67-Jährigen wird vorgeworfen, das Spiel organisiert zu haben.