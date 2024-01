Polizei durchsucht Wohnung und findet Waffen

Bensheim (dpa/lhe) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Bensheim hat die Polizei mehrere Waffen gefunden. «Unter anderem eine Armbrust mit mehreren Pfeilen, ein täuschend echt aussehendes Luftdruckgewehr mit Schalldämpfer und Zielfernrohr», zählte die Polizei in Darmstadt in ihrer Mitteilung vom Donnerstag auf. Für die beiden Bewohner, einen 33-jährigen Mann und eine 28-jährige Frau, gelte seit mehreren Jahren ein Waffenbesitzverbot. Ihre Wohnung war am Dienstag im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz durchsucht worden.