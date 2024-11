Hausdurchsuchung

Kassel: Waffen und Handgranate bei Hausdurchsuchung gefunden

Drogen in nicht geringen Mengen, zahlreiche Waffen mit Munition sowie eine Handgranate findet die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Kassel. Als sie den Bewohner festnehmen will, wehrt er sich.