Bad Nauheim organisiert Elvis-Festival künftig allein

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Haartollen, Petticoats und chromblitzende Autos - mit dem European Elvis Festival feiert Bad Nauheim alljährlich im August für drei Tage und Nächte Leben, Karriere und Musik des 1977 verstorbenen Weltstars. Die Kurstadt und der organisierende Verein, die Elvis-Presley-Gesellschaft (EPG) mit Sitz in Bonn, gehen künftig getrennte Wege.

«Die Kooperation zur Organisation des European Elvis Festivals wird im besten Einvernehmen beendet», teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit. Bereits das kommende Festival vom 14. bis 16. August werde von ihr in alleiniger Verantwortung geplant und durchgeführt. Zuvor hatte der «Hessische Rundfunk» (hr) über das Thema berichtet.

Neuaufstellung Ergebnis strategischer Überlegungen

«Mit Unterstützung der EPG haben wir das Festival zu einem international gefeierten Highlight für die Fans des King of Rock 'n' Roll entwickelt und so Bad Nauheims Ruf als "European Home of Elvis" signifikant gestärkt», sagte laut Mitteilung Peter Krank, Erster Stadtrat und Kulturdezernent. «Das Herzblut und die Expertise des Vereins haben diesen Erfolg erst möglich gemacht.» Dafür gebühre der EPG und ihren Mitgliedern aufrichtiger Dank.

Die Entscheidung zur Neuaufstellung sei das Ergebnis strategischer Überlegungen auf beiden Seiten, erläuterte die Stadt. Während sie eine konzeptionelle und wirtschaftliche Weiterentwicklung anstrebte, um die Zukunftsfähigkeit des Festivalerlebnisses zu sichern, habe sich auch die EPG entschieden, im Sinne ihrer Satzung, neue Wege zu gehen. «Im Zuge dieser Entwicklungen zeigten sich unterschiedliche Vorstellungen, weshalb die Trennung als logischer gemeinsamer Schritt erfolgte», hieß es

Festival soll weiterentwickelt werden

Die Organisation des Festivals liege nun vollständig in städtischer Hand, erläuterte Krank. «Wir werden das Festival mit vollem Engagement weiterentwickeln, um das einzigartige Erbe von Elvis Presley in Bad Nauheim zu ehren und für Fans aus aller Welt auch in Zukunft erlebbar zu machen.»